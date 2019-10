Sérgio ainda não conta com quatro internacionais

O FC Porto continua a preparar a deslocação ao terreno do Coimbrões, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, ainda sem quatro internacionais.

Sérgio Conceição ainda não conta com Tecatito Corona, Matheus Uribe, Luis Díaz e Nakajima, que se encontram ao serviço das respetivas seleções.

O treinador dos dragões manteve a aposta num dos jogadores da equipa B, Vítor Ferreira, que voltou a trabalhar com a formação principal.

Romário Baró e Marega devem falhar o jogo com o Coimbrões, por lesão. O médio realizou tratamento e treino condicionado, enquanto que o avançado fez treino integrado condicionado.

O plantel portista volta a treinar às 16h00 de quinta-feira. O Coimbrões-FC Porto joga-se no sábado, às 18h45, no Estádio Dr. Jorge Sampaio, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.