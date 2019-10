Coimbrões: o clube que já venceu uma Volta a Portugal e joga no "San Siro" de Gaia

O Sporting Clube de Coimbrões arrancou, na segunda-feira, a preparação para um jogo que ficará marcado na história do clube: a receção inédita ao FC Porto, numa partida a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Menos de dez quilómetros e um rio separam os quertéis-generais dos dois clubes: Estádio do Dragão e Parque Silva Matos. Bola Branca esteve na casa do clube de Vila Nova de Gaia, que milita no Campeonato de Portugal há uma década, para perceber como é vivida uma das semanas mais atípicas na longa vida do clube.

O Coimbrões foi criado a 25 de outubro de 1920 por um grupo de jovens trabalhadores, um deles Joaquim Silva Matos, que empresta o nome ao estádio. Um dos pontos altos da história do clube não foi, no entanto, escrita com uma bola de futebol e chuteiras: em 1978, Belmiro Silva venceu a Volta a Portugal em bicicleta com a camisola do Coimbrões.

Ernesto, o mais antigo elemento do staff técnico, recorda as principais memórias vividas com o clube: "Comecei a jogar aqui com oito anos. Vi o clube a vencer a Volta a Portugal, com o nosso Belmiro Silva. O Quinito jogou aqui, com o Pedroto também. São marcos que vou guardar até ao fim da minha vida".



O clube ganhou mais expressão no futebol sénior a partir de 2009/2010, quando foi promovido à terceira divisão do futebol português, escalão em que ainda se mantém.

"O Coimbrões é um clube que vai fazer 100 anos no próximo ano. Já venceu uma Volta a Portugal, o que é de realçar. Atingimos um patamar mais elevado quando subimos a este escalão. Já lá vão dez anos. Vemos aqui equipas que não se viam no distrital, que eram quase só clubes de Gaia", diz Luís Santos, um dos muitos adeptos que marcaram presença no primeiro treino de preparação para o FC Porto.

Sonho de ser "tomba-gigantes"

Apesar de reconhecerem a pouca probabilidade, Ernesto e Luís não deixam de sonhar com um Coimbrões a fazer história e eliminar os dragões da prova.

"Gostava que fizessemos uma surpresa. No país e na Europa era capaz de aparecer na capa dos jornais, 'tomba-gigantes Sporting Clube de Coimbrões faz a festa no Silva Matos'. Tudo pode acontecer, pode haver uma surpresa. Eu acredito muito nos homens que estão ali a treinar. Têm amor à camisola e quero desejar-lhes tudo de bom", diz Ernesto.