Casemiro recorda. "O FC Porto foi a melhor decisão da minha vida"

Casemiro, médio do Real Madrid, destaca a importância da passagem pelo FC Porto na sua afirmação no clube "merengue". O internacional brasileiro esteve no clube portista em 2014/15, onde somou quatro golos em 41 jogos disputados.

"Tive a possibilidade de ir para o Inter de Milão, Sevilha e FC Porto. Lopetegui chamou-me e convenceu-me. Foi a melhor decisão da minha vida, o treinador ajudou-me muito, apostei tudo. Tive jogos muito bons. Lopetegui é um grande treinador. Quando voltei ao Real já tinha mais experiência, tinha jogado na Liga dos Campeões, era outro jogador", disse, no programa "Universo Valdano".

O médio-defensivo assinou pelo Real Madrid em 2012, depois de três épocas no São Paulo. Sem espaço na equipa principal, foi cedido ao FC Porto, que acionou a cláusula de compra no final da temporada, anulada por uma cláusula de recompra dos "merengues", que resgataram o brasileiro.

Desde então, tem sido titular na equipa do Real Madrid, onde já conquistou quatro Ligas dos Campeões.