Trabalhadores dos "call centers" fazem greve este mês

Trabalham para a Altice, NOS, Vodafone e Nowo, mas, para uma larga maioria dos trabalhadores dos "call centers" destas marcas, a entidade patronal é uma empresa de trabalho temporário.

No fim do mês recebem pouco mais do que o salário mínimo, menos de metade do dos colegas com as mesmas funções mas que pertencem aos quadros das operadoras. Por isso, os trabalhadores dos "call centers" das operadoras de telecomunicações agendaram uma greve para o dia 31 de outubro.

A luta pela integração nas empresas em que realmente prestam serviço é um dos motivos para a paralisação. A outra é garantir melhores condições de trabalho, foi sublinhado na tarde desta quarta-feira, no plenário de sindicatos da FECTRANS – Federação de Sindicatos dos Transportes e Comunicações.

Para além dos baixos salários, há vários pontos negros nas condições de trabalho: instalações sujas, muitas vezes infestadas de pulgas e baratas, cadeiras inadequadas a quem tem de estar oito horas sentado e a necessidade imperiosa de ter de se pedir para sair do respetivo posto, até para ir à casa de banho.