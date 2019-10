​Governo diz que Hospital do Seixal pode estar concluído entre 2022 e 2023

O secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, estima que “entre o final de 2022 e 2023” possa estar em funcionamento o novo Hospital do Seixal.



Em declarações à Renascença, Francisco Ramos admite que a população tem razão em reivindicar o atraso na construção desta unidade, mas garante que o processo está a seguir o andamento normal.

“2020 será o ano de realização do projeto de arquitetura e espera-se que de abertura do concurso para a construção”, diz o governante.

A nova unidade deverá ser construída numa zona de pinhal à beira da A33.



O Garcia de Orta, que tem sido notícia pelo encerramento recorrente da urgência pediátrica, serve uma população estimada de 450 mil pessoas e, por isso, está sujeito a uma grande pressão.

Nesta entrevista à Renascença, Francisco Ramos adiantou também que espera em breve retomar o processo de constrição do novo Hospital do Algarve.

“Já se fez a confirmação que o programa funcional é ainda válido e aquilo que tem de ser feito é retomar o processo de forma a que também nos próximos quatro anos seja possível dar um impulso decisivo para termos um novo Hospital Central do Algarve”, referiu.

Em junho de ano, a presidente do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) relatava à Renascença as dificuldades hospitalares da zona. “Estou no Algarve há 29 anos e há 29 anos que nos batemos com falta de médicos”, dizia Ana Paula Gonçalves.