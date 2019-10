Uma "questão tribal". Portugueses na Catalunha preocupados com a economia

Grupos pró-independência continuaram esta quarta-feira a marchar em várias partes da Catalunha contra a condenação de nove líderes separatistas, apesar do aviso renovado do Governo central espanhol de que irá intervir na região autónoma para garantir a segurança.

A Renascença falou com dois portugueses que residem na cidade – mais concretamente no bairro da Gràcia, a uns 20 minutos do centro – e ouviu preocupações que têm mais a ver com a economia do que com a violência nas ruas, que será mesmo rejeitada pela maioria dos independentistas.

“Entre os meus amigos estrangeiros há muita preocupação, que já na altura do referendo da independência [a 1 de outubro de 2017] havia. Não sabíamos qual seria a nossa situação e obviamente estamos preocupados com o impacto que a questão possa ter na economia e mesmo na imagem global e internacional da cidade”, confessa Anabela Couto, de 36 anos, que vive na Catalunha há 11.

Esta manhã, o Governo em Madrid anunciou que irá agir de forma "firme mas proporcional" para manter a ordem, depois de ontem 30 pessoas terem sido detidas na sequência de confrontos com a polícia em Barcelona, com grupos de manifestantes a incendiarem caixotes de lixo e a atirarem pedras e garrafas à polícia.

“Uma parte violenta dos protestos que depois surgiram na televisão não me afetou a mim diretamente mas afetou amigos meus, porque trabalho num museu, na Pedrera [nome pelo qual é conhecida a Casa Mila, de Antoni Gaudí], que fica no centro, no Passeig de Gràcia. Tiveram de fechar a porta porque havia cargas policiais e confusão na rua”, relata Miguel Carvalho, de 40 anos, que mora em Barcelona há 15.

O português fala mesmo numa questão que é vista de fora como "tribal" ou "familiar". "Depende de se sentir o independentismo como uma prioridade ou não. Para alguns é algo legítimo, histórica e culturalmente, mas não sentem isso como uma prioridade, no momento. Isto tem de ser lidado de outra forma, não como uma questão de branco ou preto. Tem de haver uma negociação e quanto mais tempo a posição for de firmeza mais pessoas vão passar para o lado oposto, por se sentirem atacadas", argumenta.

Governos regional e central sob pressão

Os confrontos são um desafio tanto para o atual Governo regional catalão de Quim Torra, pró-independência, quanto para o Governo central de Pedro Sánchez.

"Sánchez enviou uma mensagem clara: ele não quer excluir nenhum cenário, está tudo planeado e, se necessário, ele irá agir de uma forma firme e proporcional", informou o gabinete do primeiro-ministro interino em comunicado, após uma reunião com os principais partidos para tentar alcançar um consenso quanto à situação na Catalunha.

O líder socialista, que vai novamente a votos a 10 de novembro após ter falhado a maioria absoluta nas últimas legislativas, está sob pressão dos partidos de direita para lidar com mão dura com a situação na região autónoma e ativar a Lei de Segurança Nacional, que lhe permite assumir o controlo das forças de segurança catalãs.