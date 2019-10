Sismo de 6.4 na escala de Richter faz pelo menos um morto nas Filipinas

O epicentro do sismo foi registado 69 quilómetros a norte da cidade de General Santos, na ilha de Mindanao, a segunda maior do arquipélago, e a uma profundidade de 14 quilómetros.

"O diretor do hospital diz que uma criança morreu por causa do sismo", avançou a uma rádio local Reuel Limbungan, autarca de Tulunan, no norte da província de Cotabato Norte. No mesmo hospital foram acolhidos dois feridos, adiantou.

À ANC News, Renato Solidum, líder da agência sismológica filipina, disse que a possibilidade de réplicas não está excluída e que, a acontecerem, serão fortes e capazes de causar estragos.



"As réplicas podem acontecer. Algumas podem ser sentidas com baixa intensidade, mas não podemos excluir a possibilidade de intensidades semelhantes àquela que foi sentida na área do epicentro do sismo."

À Rádio local DZMM, um residente de Davao, Max Fuentes, garantiu que já sentiu pelo menos uma réplica e avançou que, segundo relatos de testemunhas, Digos, um subúrbio daquela cidade, estará sem eletricidade na sequência do abalo.

A cidade de Davao, onde o atual Presidente filipino, Rodrigo Duterte, nasceu, está entre as maiores e mais populosas do país.

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede no Hawai, não há previsões de tsunamis na sequência do terramoto, cuja magnitude foi inicialmente avaliada em 6.7 graus na escala de Richter.

