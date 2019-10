Sismo de 6.4 na escala de Richter abala Filipinas

O epicentro do sismo foi registado 69 quilómetros a norte da cidade de General Santos, na ilha de Mindanao, a segunda maior do arquipélago, e a uma profundidade de 14 quilómetros.

Para já, contudo, ainda não há informações sobre potenciais feridos ou danos em infraestruturas.



De acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede no Hawai, não há previsões de tsunamis na sequência do terramoto, cuja magnitude foi inicialmente avaliada em 6.7 graus na escala de Richter.

