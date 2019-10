Governo denuncia ação de “grupos violentos e coordenados” na Catalunha

O Governo espanhol emitiu uma declaração onde denuncia “ações coordenadas de grupos violentos” para “acabar com a coexistência” na Catalunha.

Os protestos continuam a subir de tom na Catalunha como reação à decisão, anunciada pelo Supremo Tribunal espanhol, de condenar os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas de até 13 anos de prisão.

Escreve o jornal “El País” que a posição do Executivo foi tomada pouco depois de o presidente do maior partido da oposição em Espanha, o popular Pablo Casado, ter pedido que fosse ativada a Lei da Segurança Nacional face aos violentos distúrbios na Catalunha.

“Face aos violentos distúrbios que aumentam a tensão na Catalunha, Sánchez deve ativar a Lei de Segurança Nacional para que nenhum corpo policial fique sujeito a diretrizes dos independentistas e consiga proteger a sua integridade”, afirmou Casado numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

Embora sem mencionar que ação específica pretende tomar, o Governo sublinhou, no comunicado, o trabalho das forças de segurança e a coordenação entre Mossos d’Esquadra (polícia catalã), polícia nacional e guarda civil, garantindo que agirá com “firmeza, proporcionalidade” e “unidade” com os restantes partidos políticos.

“A violência desta noite está a generalizar-se a todos os protestos. Grupos violentos de manifestantes atacaram a sede das subdelegações em Tarragona, Girona e Lleida e estão a destruir e vandalizar outras cidades catalãs”, refere.

“É evidente que não estamos perante um movimento de cidadãos pacíficos, mas coordenados por grupos que usam a violência nas ruas para acabar com a coexistência na Catalunha”, acrescentou o comunicado do Governo de Pedro Sánchez.

Segundo o balanço da última noite, há a registar 25 detidos e 74 feridos. Barcelona tornou-se no cenário de uma batalha campal entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram mobiliário urbano e pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra os polícias.

Agendadas "Marchas pela liberdade"

Os catalães pró-independendência agendaram “Marchas pela liberdade” para os próximos dias. Segundo o jornal La Vanguardia, vão ser feitas uma série de caminhadas a partir de diferentes pontos na Catalunha (Tarragona, Tàrrega, Berga, Vic e Girona) que vão terminar em Barcelona na sexta-feira.

Segundo os organizadores - Assembleia Nacional Catalã (ANC) e Òmnium Cultural - o objetivo é coincidir com o dia para o qual está agendada uma greve geral, convocada por vários sindicatos independentistas.



O Tribunal Supremo espanhol condenou na segunda-feira os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.

Assim que foi conhecida a sentença, uma série de grupos de independentistas iniciaram movimentos de protesto em todo o território da comunidade autónoma espanhola mais rica.