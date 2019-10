Colapso de prédio em Fortaleza. Buscas continuam e há dois mortos confirmados

Ainda não foram identificadas as causas deste acidente, mas segundo a autarquia, a construção foi feita de forma irregular e não há registos oficiais do prédio. Até 1995, havia uma casa no lugar do Edifício Andrea. O primeiro imóvel foi erguido na década de 1970.

Esta quarta de manhã, as equipas de resgate continuavam no local. Pelo menos nove pessoas continuam desaparecidas e os bombeiros calculam que os trabalhos possam demorar mais três dias a estar concluídos.

O último balanço das autoridades brasileiras aponta para dois mortos e nove pessoas resgatadas com vida dos escombros do prédio que desabou na terça-feira em Fortaleza.

O edifício localiza-se no Bairro Dionísio Torres, considerado de classe média-alta.

Ontem, no rescaldo do acidente, as ruas em redor do prédio foram evacuadas e algumas das pessoas que passavam no local aquando da derrocada sofreram ferimentos e tiveram de ser encaminhadas para o hospital.

O desabamento ocorreu às 14h30 de Portugal continental (10h30 em Fortaleza).