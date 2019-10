Avanços nas negociações. Acordo de Brexit poderá ter luz verde já na quinta-feira

O acordo do Brexit poderá estar a horas de se materializar.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse esta quarta-feira à tarde que “teoricamente, dentro de sete ou oito horas tudo poderá ficar mais claro”.

Tusk diz que “ainda está a ser sujeito a algumas alterações, mas as fundações do acordo estão prontas e, teoricamente, poderíamos aceitá-lo amanhã”.

Mas nem tudo é certo. “Ontem estava pronto para apostar num acordo… hoje voltaram a surgir algumas dúvidas do lado britânico”, explica, em declarações reproduzidas pela Reuters. “Está tudo bem encaminhado, mas como terão reparado, com o Brexit e sobretudo com os nossos parceiros britânicos, tudo é possível”.

A postura de Tusk é bem mais otimista que a revelada pelo primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, que esta manhã disse que as negociações ainda não tinham conseguido resolver alguns dos assuntos que separam Londres de Bruxelas. Contudo, esta quarta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse que tinha havido desenvolvimentos positivos "surpreendentes" no processo de discussão.

Um acordo entre o Reino Unido e Bruxelas não basta para o Brexit avançar, pois este terá ainda de ser ratificado pelo Parlamento britânico. Esta quarta-feira também terão sido feitos avanços nesse sentido, com o Partido Unionista Democrático, da Irlanda do Norte, a ceder num ponto sobre o qual anteriormente tinha manifestado dúvidas. O apoio do PUD é essencial para que Boris Johnson consiga fazer aprovar o acordo em Londres, e mesmo assim não é certo que reúna votos suficientes.