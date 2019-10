Sem Piedade do Benfica? "Vamos agarrar-nos" às poucas hipóteses

Edgar Rodrigues, diretor-geral da SAD do Cova da Piedade, atribui o favoritismo da eliminatória da Taça de Portugal ao Benfica, mas garante que o clube vai "agarrar-se" às poucas hipóteses para tentar surpreender as águias. Em declarações a Bola Branca, o dirigente do clube de Almada fez a antevisão da partida.

"Estamos a jogar contra o campeão nacional, com aspirações e pergaminhos europeus, numa realidade diferente do Cova da Piedade, que está a tentar impor-se na II Liga. No entanto, temos grandes jogadores. São 11 contra 11 e a bola é redonda. O Benfica é favorito e tem a responsabilidade do seu lado, vamos agarrar-nos às pequenas hipóteses para sonhar que possa haver aqui Taça", começa por dizer.

O diretor-geral da SAD do emblema destaca o cariz histórico da partida e as dificuldades de organização do jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira.

"É histórico, porque há 47 anos que o Benfica não visita a Cova da Piedade. Direcionamo-nos para aí [privilegiando a componente desportiva em vez da financeira]. É muito mais difícil organizar em quatro dias um evento desta natureza, depois de termos tido aqui um jogo da II Liga. Está quase tudo preparado", acrescenta.

No total, são esperados 2200 adeptos, num estádio que tem duas bancadas: uma destinada para os adeptos visitantes, outra para os adeptos do Cova da Piedade.

"Colocou-se a questão da segurança. A bancada central será afeta ao público da Cova da Piedade e a nascente ficará para o Benfica. Para não termos setores divididos. A casa vai estar cheia, com 2200 adeptos no total", remata.

O Cova da Piedade-Benfica joga-se na sexta-feira, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.