Retirada multa ao Benfica por queda de adepto no relvado

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol retirou a multa de 1.326 euros ao Benfica, relativa à “invasão” de um adepto encarnado no relvado do estádio do Moreirense.

O CD decidiu “julgar procedente o recurso hierárquico impróprio” e absolveu o Benfica do castigo relativo à sexta jornada do campeonato.

Um homem caiu perto do relvado após o golo de Seferovic, que deu o 2-1 aos encarnados. O jogo esteve vários minutos interrompido para prestar assistência ao adepto.

Imagens mostraram depois que o indivíduo foi empurrado na bancada.