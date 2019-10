Multa pesada para FC Porto

O FC Porto foi multado em 15.300 euros por "lesão da honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros".

Em causa estão declarações proferidas no “Porto Canal”, a 13 de maio de 2019, onde foram feitas críticas às atuações dos árbitros das últimas jornadas do campeonato da época passada, em especial em jogos do Benfica.

O processo foi aberto após participação do Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina instaurou um processo de inquérito.