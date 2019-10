Fábio Martins eleito melhor avançado do mês da Liga

Fábio Martins, extremo do Famalicão, foi eleito o melhor avançado do mês de setembro da Liga.

O avançado de 26 anos está emprestado pelo Sporting de Braga ao Famalicão, que lidera o campeonato. Fábio Martins apontou dois golos e duas assistências em três jogos disputados durante um mês em que o Famalicão se segurou na liderança do campeonato.

Fábio Martins recebeu 22,58% dos votos dos 18 treinadores da I Liga, superando Zé Luís, ponta-de-lança do FC Porto, com 20,97% dos votos, e Rafa, do Benfica, a completar o pódio com 12,10%.

O Famalicão volta a ver um dos seus jogadores distinguidos, depois de Nehuén Pérez ter sido eleito o melhor defesa do mês.