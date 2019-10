Ataque portista aquece para a Taça

As prestações dos jogadores de ataque do FC Porto nas seleções, a aposta de Silas em Jesé e as consequências da assembleia-geral do Sporting são os grandes destaques das manchetes dos jornais desportivos desta quarta-feira.

"O Jogo" dá destaque às boas prestações de Nakajima, Zé Luís, Fábio Silva e Jesús Corona nas respetivas seleções, que "dão gás ao ataque".

Já "A Bola" faz referência à assembleia-geral do Sporting, perturbada com insultos. De acordo com o jornal, "ofensas a Varandas podem valer expulsão", referindo que o Conselho Fiscal e Disciplinar do clube já terá instaurado processos a alguns sócios.

"Record" também faz manchete com o Sporting. "Silas dá a mão a Jesé", escreve, afirmando que o espanhol será titular na Taça contra o Alverca.