Na Liga holandesa os árbitros vão passar a ter de explicar as decisões do VAR através dos ecrãs do estádio.

A decisão inédita entra em vigor já no próximo fim-de-semana.

Em comunicado, a Liga refere que “o público queria estar informado e com demasiada frequência não sabia qual era a razão da intervenção.”

Na Supertaça da Holanda, entre Ajax e PSV, foi realizado um teste.