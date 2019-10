Uribe e Luís Díaz na derrota pesada da Colômbia contra a Argélia

A Argélia surpreendeu a Colômbia, orientada pelo português Carlos Queiroz, por 3-0, em jogo de futebol de caráter particular disputado em França.

A seleção argelina, campeã africana em título, abriu o marcador à passagem do quarto de hora com um golo de Baghdad Bounedjah e aumentou a vantagem cinco minutos depois, aos 20', pelo futebolista dos ingleses do Manchester City, Riyad Mahrez.

Na segunda parte, a Argélia chegou ao terceiro golo, aos 65' minutos, pelo mesmo Riyad Mahrez, que bisou, conferindo uma expressão pesada à derrota da equipa de Carlos Queiroz, que é uma das seleções mais fortes da América do Sul.

Pela equipa colombiana alinharam dois jogadores do FC Porto, Uribe, que foi titular e seria substituído aos 70 minutos por Wilmar Barrios, jogador dos russos do Zenit, e Luís Diaz, que começou o jogo no banco, mas entrou no inicío segunda parte a render o seu companheiro Cuadrado, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus.