Tensão política pode impedir realização do Barcelona-Real Madrid em Camp Nou

A La Liga quer que o clássico do futebol espanhol, entre Barcelona e Real Madrid, se realize, na primeira volta do campeonato, no próximo dia 26 de outubro, no Santiago Bernabéu e não em Camp Nou, devido à tensão política vivida na Catalunha.

Os protestos e manifestações na sequência da decisão do Supremo Tribunal espanhol, que impôs sentenças de nove a 13 anos de cadeia aos diferentes dirigentes políticos envolvidos no referendo para a independência da Catalunha, podem afetar a orgaização e segurança da partida.

Nesse sentido, a La Liga pede uma alteração no calendário. O jogo da primeira volta do campeonato jogar-se-ia em Madrid, com a partida da segunda volta, no dia 1 de março, a ser disputado em Barcelona.