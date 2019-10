"Ronaldo vai superar o Pelé como o melhor marcador da história"

Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, não duvida que o avançado português vai terminar a carreira como o melhor marcador da história do futebol, superando o brasileiro Pelé. Em declarações ao "Tuttosport", o agente comentou a marca dos 700 golos, conquistada na segunda-feira com um golo pela seleção à Ucrânia.

"Cristiano Ronaldo chegou à marca admirável de 700 golos, mas não tenho dúvida de que superará Pelé como o melhor marcador da história do futebol e que o fará com a Juventus. Afinal, 68 golos para este extraordinário Cristiano Ronaldo não são muitos. Também por isso estou convencido de que o melhor ainda está por vir", diz.

O conceituado agente diz que Ronaldo é o melhor jogador da história do futebol.

"Os números não mentem e mostram a forma avassaladora como Cristiano Ronaldo destrói os recordes, o que o eleva à categoria de melhor jogador da história do futebol e com uma grande diferença em relação ao segundo, por tudo o que obteve a serviço dos diferentes clubes que representou em Inglaterra, Espanha e agora em Itália, mas também com a seleção. E o facto é que, com Cristiano Ronaldo, Portugal já disputou três finais, vencendo duas", remata.