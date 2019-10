Messi elogia companheiros do Barcelona e deixa bicada ao Real Madrid

Em declarações durante a cerimónia, “A Pulga”, alcunha pela qual é conhecido no mundo do futebol, deixou a sua visão sobre as prioridades do clube, numa indireta ao Real Madrid: "A Champions é algo especial, que queremos ganhar todos os anos, mas a Liga é o mais importante. É muito difícil não estar bem na Liga, e na Taça, e depois aparecer bem na Champions. O nosso objetivo passa por conquistar tudo".

Messi, que também conquistou o The Best, prémio da FIFA para melhor jogador da época 2018/19, ganhou a Bota de Ouro pela terceira época consecutiva.

O internacional argentino recebeu o prémio no dia em que passam 15 anos da sua estreia na equipa principal do Barcelona, com 17 anos e 114 dias.