Itália sugere mudança de local da final da Liga dos Campeões

O ministro italiano dos Desportos pede à UEFA que altere o local da final da Liga dos Campeões de futebol, que está marcado para Istambul. Em causa a recente operação militar da Turquia na Síria.

Vincenzo Spadafora enviou esta quarta-feira uma carta ao organismo que tutela o futebol europeu.

“Sabemos bem que a seriedade do que está a acontecer na Síria não vai ser resolvida com este ato, mas estamos cientes da importância (política, mediática, económica e cultural) de um dos eventos desportivos mais importantes do mundo”, revela a agência italiana ANSA, citando a missiva.

Desde que a Turquia começou a ofensiva militar na Síria, os atletas turcos têm efetuado saudações militares durante eventos desportivos.

A UEFA só deve manifestar-se a 4 de dezembro na próxima reunião do comité executivo.