Avançado do Feirense marca na vitória do Gabão frente a Marrocos

Aaron Boupendza, avançado do Feirense, foi um dos destaques da vitória da seleção do Gabão, por 3-2, contra Marrocos, num jogo particular.

A jogar na frente de ataque com Aubameyang, uma das referências do Arsenal, o avançado da equipa fogaceira apontou o segundo golo da seleção.

Adel Taarabt, médio do Benfica, foi titular na seleção de Marrocos. Denis Bouanga e um autogolo de Chebake foram os autores dos outros golos do Gabão. Na seleção de Marrocos, Amrabat bisou.