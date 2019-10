Tomás Correia pode estar de saída da Associação Montepio

O semanário "Expresso" avança, na edição online, que o presidente da Associação Mutualista pode anunciar na próxima semana a renúncia, poucos dias antes de ser conhecida a avaliação à idoneidade.

Tomás Correia deverá anunciar a decisão no Conselho Geral da Associação, marcado para o próximo dia 24, a última reunião deste órgão antes de ser extinto devido à alteração dos estatutos.

Contactada pela Renascença, a Autoridade de Supervisão dos Seguros não comenta a avaliação da idoneidade de Tomás Correia, por ser um processo em análise. No entanto, e segundo fontes próximas do processo, ainda serão necessárias algumas semanas até serem conhecidos os resultados da avaliação do supervisor.