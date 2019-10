William Carvalho fora dos jogos com a Lituânia e Luxemburgo

William Carvalho está fora dos jogos contra Lituânia e Luxemburgo, decisivos para a qualificação portuguesa para o Europeu de 2020. Segundo o médico Henrique Jones, que durante vários anos foi o responsável pelo departamento clínico da FPF, não haverá tempo suficiente para William Carvalho recuperar.

O médio do Bétis foi operado esta quarta-feira, em Lisboa, a uma hérnia discal lombar e ficará fora dos relvados de um a dois meses.

"Este tipo de cirurgias permite uma reintrodução do gesto desportivo num período relativamente breve, cerca de quatro semanas, mas não quer dizer que volte imediatamente à competição. Depende, obviamente, da técnica cirúrgica que foi utilizada e da evolução do atleta. Para o jogo com a Lituânia, parece-me um período de tempo muito justo, em termos de timing. O regresso à competição para este atleta, vai acontecer, muito provavelmente, entre as quatro e as oito semanas", referiu em entrevista a Bola Branca.



Quanto à natureza da lesão de William Carvalho, Henrique Jones explica que a hérnia discal lombar nos desportistas implica a cirurgia porque é incapacitante para a prática do futebol.



"Normalmente uma hérnia discal reativa faz compressão de uma raiz nervosa e pode resultar em dor persistente a nível lombar e derivar para a perna. Torna-se incompatível para a prática desportiva porque a dor é persistente, incómoda e pode, muitas vezes, progredir para alterações da sensibilidade e motricidade. Quando estes sintomas existem, o tratamento num atleta de competição é cirúrgico", explicou.

William Carvalho foi convocado pelo selecionador Fernando Santos para os jogos com o Luxemburgo e Ucrânia, mas acabou por abandonar os trabalhos da equipa das quinas, depois de realizar um treino e após avaliação da equipa médica da Federação Portuguesa de Futebol.

Os jogos contra Lituânia e Luxemburgo estão marcados para 14 e 17 de novembro.