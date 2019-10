Luís Filipe Vieira. “A nossa ambição de futuro é cada dia maior"

O presidente do Benfica reafirma que nos últimos anos foram lançadas “as sementes, ganhámos estabilidade e a nossa ambição de futuro é cada dia maior para em conjunto comemorarmos mais vitórias”.

Luís Filipe Vieira discursou num evento da Benfica Corporate e agradeceu a contribuição dos mais de 500 parceiros comerciais que colaboram com os encarnados.

“Se há 15 anos eram menos de 100, hoje são mais de 500. E amanhã, não duvido, serão ainda mais. No nosso último encontro, falei-vos aqui do sonho da reconquista e do 37. Conseguimos. Juntos”, referiu.

O líder encarnado lembrou que “para a presente época definimos como lema ‘Pelo Benfica’. Mas será também por vocês porque, acreditamos, quando ganha o Benfica, também são vocês que ganham”.

Vieira não falou de outros assuntos da atualidade.