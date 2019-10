Benfica junta equipa masculina e feminina no mesmo treino

A equipa feminina do Benfica treinou, esta quarta-feira, pela primeira vez, em conjunto com a equipa masculina.

As encarnadas preparam o dérbi com o Sporting, jogo da quarta jornada do campeonato feminino, que vai decorrer sábado no estádio da Luz.

Já os jogadores treinaram de olho no jogo da Taça de Portugal contra o Cova da Piedade.

Nas redes sociais, o Benfica divulgou um vídeo com algumas imagens do treino conjunto, onde estiveram presentes os dois treinadores: Luís Andrade e Bruno Lage.