Sporting não queima etapas. "Era bom reconquistar a Taça mas primeiro o Alverca"

Luís Maximiano transmitiu, esta terça-feira, a confiança que o plantel do Sporting sente no início da caminhada rumo ao objetivo de revalidar a conquista da Taça de Portugal.

O guarda-redes português, habitual suplente de Renan Ribeiro, deverá ser o titular escolhido para a partida da terceira eliminatória, frente ao Alverca. Curiosamente, foi naquela cidade ribatejana que arrancou o trajeto que só terminou na tribuna presidencial do Jamor.

"Vamos começar a nossa caminhada em Alverca, como no ano passado. Que seja uma bela caminhada na Taça de Portugal. [Reconquistar a Taça?] Era bom mas temos de pensar primeiro no Alverca e logo se vê o que vem a seguir. Queremos voltar a conquistar a Taça e pensar vitória a vitória", salientou o guarda-redes, em declarações à SportingTV.

"Max", como é conhecido no seio do balneário verde e branco, encara o jogo com o emblema do Campeonato de Portugal com a mesma responsabilidade de embates de topo.

"Se vamos a pensar que os jogos são fáceis, não vai dar. As equipas estão muito motivadas para defrontar o Sporting. Independentemente de estar no Campeonato de Portugal, têm qualidade. Ninguém pensa em que escalão se está em jogos da Taça. É 11 contra 11 e tudo pode acontecer", alerta o guardião de 20 anos, produto da formação de Alvalade.

A "confiança" constante e a "mensagem" de Silas que passa "fácil"

Com Jorge Silas no comando técnico dos leões, a equipa só sabe ganhar: dois jogos, duas vitórias, frente ao Desportivo das Aves, para a Primeira Liga e LASK Linz, para a Liga Europa. "Max" associa a "confiança" dos resultados desportivos à mensagem do treinador que chega com facilidade aos jogadores.

"Quem joga no Sporting, tem de ter sempre confiança. Mesmo com resultados menos bons, temos de confiar na equipa. Temos qualidade. Como o treinador já passou por este lado e foi jogador, é mais fácil na mensagem que passa aos jogadores. Como percebe o nosso lado, é mais fácil comunicarmos com ele e para ele passar a mensagem", completou.

O Alverca-Sporting arranca às 20h45 de quinta-feira. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.