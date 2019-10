Pedro Mendes desperta interesse do Lille

O Lille estará interessado em Pedro Mendes, avançado do Sporting, segundo escreve o jornal "O Jogo".

A equipa francesa perdeu a frente de ataque no mercado de verão, com as saídas de Pépé, Rafael Leão e Rui Fonte. Para esta época, o emblema contratou Weah e Osimhen, mas estará atento a novos talentos no mercado, com particular atenção ao mercado português, com as contratações de jogadores como Rafael Leão, Rui Fonte, Xeka, José Fonte, Edgar Ié, Tiago Djaló e Renato Sanches nas últimas temporadas.

De acordo com a publicação, o Lille estará muito atento às exibições do ponta-de-lança de 20 anos, quer a sua estreia na Liga Europa, com o golo apontado ao PSV, como a sua exibição na seleção sub-21 e na Liga Revelação, onde soma dez golos em nove jogos.

O Sporting estará interessado em renovar contrato com o avançado. O atual vínculo dura até 2022. Pedro Mendes não está inscrito no campeonato, e não poderá jogar na equipa principal, sem ser na Liga Europa, até, pelo menos, janeiro.