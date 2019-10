Bruno Fernandes revalida prémio de melhor médio do mês

Bruno Fernandes foi votado pelos treinadores principais da I Liga como o melhor médio do mês de setembro, revalidando o galardão que já tinha conquistado em agosto.

O médio leonina apontou dois golos durante o mês, frente ao Desportivo das Aves e Boavista.

Bruno recebeu 17,46% dos votos dos treinadores, superando uma dupla do Famalicão. Gustavo Assunção ficou em segundo lugar na votação, com 14,44% e Guga fecha o pódio, com 5,93%.