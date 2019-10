Sérgio Oliveira. O jogador que "vai continuar a fazer coisas bonitas" é uma boa aposta para a Taça

Sérgio Oliveira está a ser apontado à equipa titular do FC Porto, para a terceira ronda da Taça de Portugal, no sábado. Depois de nova lesão, o médio internacional português, de 27 anos, pode ser aposta de Sérgio Conceição frente ao Coimbrões, naquela que deve ser mais uma oportunidade para "explodir", de vez, na equipa azul e branca. Esta é a opinião do seu antigo colega em Paços de Ferreira, Filipe Anunciação.

"Está numa idade de poder explodir e só a lesão travou esse andamento. Acredito, pela forma como ele trabalha, que isso acontecerá em breve. Mas essa explosão ainda não aconteceu. A competitividade interna também dificulta. A qualidade do colega ao lado pode fazer muitas vezes com que a continuidade na equipa seja mais difícil. Teve também pequenas lesões e, por muita vontade que haja, um jogador limitado não consegue fazer o trabalho na mesma maneira", refere, em Bola Branca, o atual adjunto de Petit.

Ainda segundo Anunciação, estamos perante um jogador de grande capacidade de trabalho, que cresceu com a passagem pelos gregos do PAOK, na época passada.

"Foi uma boa decisão. Sair da zona de conforto e passar por dificuldades faz crescer. Ele tem uma grande capacidade de trabalho. Senti uma grande evolução da parte humana dele, quando estivemos juntos. A juntar a isso, para quem é internacional e joga no FC Porto, [destaco] a sua capacidade técnica e táctica, a visão de jogo ou o remate exterior. É um jogador completo e que vai continuar a fazer coisas bonitas na sua carreira", sustenta, a terminar.

O Coimbrões-FC Porto, que pode marcar o regresso de Sérgio Oliveira de lesão, joga-se no Estádio Dr. Jorge Sampaio, no sábado, às 18h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.