O guarda-redes do Coimbrões que defendeu os primeiros remates de João Félix

Daniel Pires é um dos guarda-redes do plantel do Coimbrões, que se prepara para um dos jogos mais importantes da sua história, frente ao FC Porto, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Bola Branca conversou com o guardião de 20 anos que passou pela formação dos dragões e defendeu os primeiros remates de João Félix.

Em 2010/11, Daniel trocou o Coimbrões para representar os sub-13 do FC Porto. Nessa equipa, jogavam Diogo Dalot, Diogo Queirós, João Félix e Diogo Leite. Apesar de reconhecer que já não restam muitas memórias, o guarda-redes recorda os primeiros remates de João Félix, atual craque do Atlético de Madrid.

"O Félix usava a braçadeira. Já mostrava que tinha qualidade para ser um belíssimo jogador. Não sei o que se passou na saída dele, depois de sair do Porto não segui muito a carreira dele, mas já era um fora de série na altura. Defendi remates dele, sim. Agora que olho para trás, vejo que era um prazer, mas acaba por ser como o remate de outro qualquer. Não podemos diferenciar dentro de campo", começa por recordar.

A passagem de Daniel no FC Porto durou apenas uma época. Depois de uma temporada no Boavista, regressou ao Coimbrões, clube que representa desde então.

"No Porto joguei com vários craques mundiais, digamos. O João Félix é o mais estonteante, mas também o Diogo Dalot, que está no melhor campeonato do mundo, o Diogo Leite e Diogo Queirós. São esses os que estão melhor", disse.

Como guarda-redes, reconhece uma ligação dentro de campo com uma dupla de futuro na defesa dos dragões, Leite e Queirós: "Pode-se dizer que lhes dava instruções, sim. Era entre-ajuda, como em todas as defesas, o guarda-redes ajuda os centrais, como tem um ponto de vista mais aberto".

Dalot foi o primeiro da lista a explodir no futebol sénior. Somou oito partidas na equipa principal, sagrou-se campeão nacional e mudou-se para o Manchester United por 20 milhões de euros: "Lembro-me dele a fazer a linha inteira. Era um fora de série já. Com 13 anos tinha a capacidade para jogar num campo de 11. É das memórias mais viva que tenho".

Camisola de Diogo Leite ou Marchesín?

No final do jogo de sábado, para a Taça de Portugal, Daniel Pires admite que está a considerar pedir a camisola a Marchesín, guarda-redes argentino que tem chamado à atenção a defender as redes azuis e brancas.

"Preferia a camisola do Marchesín, como é óbvio pela minha posição. Mas vou falar com o Diogo leite, recordar algumas memórias, dar-lhe um abraço e desejar um bom resto de campeonato", diz.

Tendo jogado no FC Porto, Pires reconhece um "sabor especial" por enfrentar os dragões a nível sénior e não tem dúvidas: o Coimbrões vai lutar pela qualificação.

"É um jogo grande, um jogo bonito que todos gostam de jogar e assistir. Respeitando o FC Porto em todos os termos, quero a vitória do Coimbrões. Até ao árbitro apitar, até aos 90' min mais descontos, são 11 contra 11 e a bola é redonda. Temos hipóteses, eles têm mais, mas podemos conseguir", diz

Jorge Sampaio "é mais benéfico para o clube"

O jogo será realizado no Estádio Dr. Jorge Sampaio e não no Parque Silva Matos, casa do Coimbrões, por motivos de segurança e iluminação. O jovem guarda-redes admite que preferia que o jogo não pudesse de palco.

"Não digo um gosto amargo, mas acho que todos gostariam de ver o Porto jogar aqui no Silva Matos. Será mais benéfico para o clube jogar no Jorge Sampaio", explica.

No arranque da semana de trabalho, Daniel perspetiva uma preparação igual à habitual: "Trabalhamos da mesma forma. Não olhamos para o Porto como uma equipa fora do normal. É mais um jogo, mais 90' minutos, com um sabor especial, claro, porque é o FC Porto, mas temos de continuar a seguir os nossos princípios. Estamos felizes".

O Coimbrões-FC Porto joga-se no sábado, às 18h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.