Cinco internacionais arrancam preparação para o Coimbrões

O plantel do FC Porto continua a preparar a deslocação para defrontar o Coimbrões, na partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Sérgio Conceição já contou com o regresso de cinco internacionais, que treinaram pela primeira vez com o foco na partida contra o clube do Campeonato de Portugal: Tomás Esteves, Fábio Silva, Pepe, Danilo e Mbemba.

Para colmatar a ausência de Corona, Uribe, Luis Díaz e Nakajima, ainda nas seleções, Sérgio Conceição chamou Vítor Ferreira, da equipa B.

No boletim clínico continuam os nomes de Romário Baró, que fez tratamento e treino condicionado, e Moussa Marega, que realizou treino integrado condicionado.

A equipa do FC Porto volta a treinar às 10h30, no Olival. O Coimbrões-FC Porto joga-se no sábado, às 20h45, no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.