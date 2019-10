Governo tem cinco novos ministros. Pedro Siza Vieira é o novo número dois

O Presidente da República deu esta terça-feira o seu assentimento à proposta de composição do Governo de António Costa, primeiro-ministro indigitado. O elenco, "que será oportunamente complementado com os restantes Secretários de Estado", informa a Presidência, inclui 19 ministros, 11 homens e oito mulheres.

Marcelo Rebelo de Sousa vai dar posse ao novo Governo "na próxima semana", em "data a determinar", após a publicação do mapa oficial da eleições de 6 de outubro e da primeira reunião do parlamento, foi também anunciado.

Há cinco novos ministros: Alexandra Leitão (Modernização do Estado e Administração Pública), Ana Mendes Godinho (Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), Ana Abrunhosa (Coesão Territorial), Maria do Céu Albuquerque (Agricultura) e Ricardo Serrão Santos (Mar).



Alexandra Leitão era secretária de Estado da Educação e foi cabeça de lista do PS no círculo de Santarém. Na orgânica do anterior Governo, a pasta da Administração Pública estava na esfera do Ministério das Finanças, enquanto que a Modernização do Estado estava na Presidência do Conselho de Ministros.

Ana Mendes Godinho era secretária de Estado do Turismo e assume a pasta que era de Vieira da Silva, que sai a seu pedido.

Ana Abrunhosa é doutorada em Economia pela Universidade de Coimbra e era presidente da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Centro.



Maria do Céu Albuquerque sucede a Capoulas Santos, na pasta da Agricultura. Estava no Governo desde fevereiro, liderando a secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional.

Ricardo Serrão Santos substitui Ana Paula Vitorino na pasta do Mar. É professor universitário e cientista do mar, foi diretor do Departamento de Oceanografia da Universidade dos Açores e eurodeputado entre 2014 e 2019, tendo sido avaliado como um dos melhores parlamentares da legislatura.



Centeno e Van Dunem continuam

Mário Centeno mantém-se ao leme das Finanças, bem como Francisca Van Dunen na Justiça, após algumas notícias que davam conta da sua possível saída.

Há quatro ministros de Estado, sendo o número dois Pedro Siza Vieira. Seguem-se na hoierarquia Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Mário Centeno.

A existência deste número alargado é uma opção que fonte oficial do executivo justifica como "um reforço do núcleo central" do executivo, que permite "ao primeiro-ministro e ao ministro dos Negócios Estrangeiros assegurarem plenamente a condução da presidência portuguesa da União Europeia" em 2021.

Nota para dois novos secretários de Estado: Tiago Antunes e André Moz Caldas, que foi chefe de gabinete de Mário Centeno nas Finanças.



Eis a lista completa dos ministros do XII Governo Constitucional.

Primeiro-Ministro: António Costa



Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital: Pedro Siza Vieira



Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros: Augusto Santos Silva



Ministra de Estado e da Presidência: Mariana Vieira da Silva



Ministro de Estado e das Finanças: Mário Centeno



Ministro da Defesa Nacional: João Gomes Cravinho



Ministro da Administração Interna: Eduardo Cabrita



Ministra da Justiça: Francisca Van Dunen



Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública: Alexandra Leitão



Ministro do Planeamento: Nelson Souza



Ministra da Cultura: Graça Fonseca



Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior: Manuel Heitor



Ministro da Educação: Tiago Brandão Rodrigues



Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social: Ana Mendes Godinho



Ministra da Saúde: Marta Temido



Ministro do Ambiente e da Ação Climática: João Pedro Matos Fernandes



Ministro das Infraestruturas e da Habitação: Pedro Nuno Santos



Ministra da Coesão Territorial: Ana Abrunhosa



Ministra da Agricultura: Maria do Céu Albuquerque



Ministro do Mar: Ricardo Serrão Santos



Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares: Duarte Cordeiro



Secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro: Tiago Antunes

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros: André Moz Caldas