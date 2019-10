Governo tem cinco novos ministros. Mário Centeno fica nas Finanças

O Presidente da República recebeu esta terça-feira, a seu pedido, António Costa, o primeiro-ministro indigitado do XXII Governo Constitucional, que submeteu a proposta de composição do Governo, com 19 ministros, 11 homens e oito mulheres.

Mário Centeno mantém-se ao leme das Finanças, bem como Francisca Van Dunen na Justiça, após algumas notícias que davam conta da sua possível saída.



Há cinco novos ministros: Alexandra Leitão (Modernização do Estado e Administração Pública), Ana Mendes Godinho (Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), Ana Abrunhosa (Coesão Territorial), Maria do Céu Albuquerque (Agricultura) e Ricardo Serrão Santos (Mar). Confirma-se a saída de Vieira da Silva, ministro do Trabalho e da Segurança Social, a seu pedido.

Há quatro ministros de Estado, sendo o número dois Pedro Siza Vieira. Seguem-se na hoierarquia Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Mário Centeno.

Nota para dois novos secretários de Estado: Tiago Antunes e André Moz Caldas, que foi chefe de gabinete de Mário Centeno nas Finanças.



Eis a lista completa dos ministros.

Primeiro-Ministro: António Costa



Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital: Pedro Siza Vieira



Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros: Augusto Santos Silva



Ministra de Estado e da Presidência: Mariana Vieira da Silva



Ministro de Estado e das Finanças: Mário Centeno



Ministro da Defesa Nacional: João Gomes Cravinho



Ministro da Administração Interna: Eduardo Cabrita



Ministra da Justiça: Francisca Van Dunen



Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública: Alexandra Leitão



Ministro do Planeamento: Nelson Souza



Ministra da Cultura: Graça Fonseca



Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior: Manuel Heitor



Ministro da Educação: Tiago Brandão Rodrigues



Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social: Ana Mendes Godinho



Ministra da Saúde: Marta Temido



Ministro do Ambiente e da Ação Climática: João Pedro Matos Fernandes



Ministro das Infraestruturas e da Habitação: Pedro Nuno Santos



Ministra da Coesão Territorial: Ana Abrunhosa



Ministra da Agricultura: Maria do Céu Albuquerque



Ministro do Mar: Ricardo Serrão Santos



Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares: Duarte Cordeiro



Secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro: Tiago Antunes

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros: André Moz Caldas

[em atualização]