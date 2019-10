Catalunha. Bloco de Esquerda condena "repressão" do Estado espanhol

O Bloco de Esquerda (BE) "repudia a reiterada tentativa por parte do Estado Espanhol em procurar resolver um conflito eminentemente político através da repressão e da prisão".

Em comunicado da Comissão Política, o BE toma posição sobre o conflito da Catalunha, 24 horas depois de o Supremo Tribunal espanholter condenado a penas de prisão entre nove e 13 anos vários dirigentes políticos catalães envolvidos no processo de referendo de 2017.

"A condenação efetiva do exercício de direitos políticos representa um ataque aos princípios fundadores do Estado de Direito Democrático e aos mais elementares direitos cívicos e políticos", lê-se no comunicado da Comissão Política do BE.

No texto, apela-se, ainda, "à libertação de todos os presos políticos catalães, ao regresso dos exilados sem represálias e ao fim da repressão na Catalunha".



"Em democracia, as opiniões diferentes e o exercício da oposição pacífica não podem ser atacados judicialmente. Entendemos por isso, tal como o afirmamos no passado, que só a via do diálogo político e democrático, no estrito cumprimento do direito dos povos à sua autodeterminação, pode resolver a questão catalã", remata.