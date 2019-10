"É Um Restaurante" abre portas à inclusão. "Aqui podem ser quem são, sem julgamentos"

Lançado pela CRESCER - Associação de Intervenção Comunitária, em parceria com o chef Nuno Bergonse e com apoios da Câmara de Lisboa, do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), o restaurante está a mudar a vida a muitas pessoas que, em tempos, viveram na pobreza ou na rua, dependentes de droga, ao abandono.

Berta sempre foi apaixonada por cozinha e é com orgulho que diz que sabe bem distinguir o 'sal do açúcar'. Já tinha trabalhado antes na área, faz parte do primeiro grupo formado pela CRESCER e é com um grande sorriso e boa disposição que aqui trabalha. Quando chegamos ao local, Berta está concentrada na cozinha a arranjar agrião e gomos de laranja para a 'mise en place' dos pratos a servir.

“Tomei conhecimento [do projeto] por um amigo a um sábado e na segunda-feira já estava em contacto com a dra. Alexandra", conta à Renascença, falando numa decisão imediata que não partilhou logo com os filhos. "Achei que lhes devia falar quando já tivesse uma opinião formada e estivesse a trabalhar com gosto." Quando finalmente lhes contou, "eles garantiram que me vêm visitar".

O 'É um restaurante' só funciona com reserva. Aberto entre as 20h e as 23h, é provável que, numa visita, acabe a provar refeições confecionadas por David Jesus.

"Estava na altura de a minha carreira encontrar um espaço para poder ajudar uma causa", conta o chef cozinheiro à Renascença. "Assim que soube candidatei-me e fiquei com imensa vontade de o integrar. Muitas pessoas disseram-me: 'Tens noção de onde te estás a meter?' Mas eu penso que trabalhar com estas pessoas é totalmente diferente. São muito humildes e evoluem rapidamente. Tem sido uma surpresa pela positiva."

O espaço onde o restaurante funciona foi oferecido pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), mas o conceito foi criado pela Associação CRESCER. Alexandra Evaristo, psicóloga do projeto, diz que o objetivo “é capacitar pessoas" e garantir-lhes um apoio social livre de preconceitos. "Queremos que as pessoas cá venham pela comida e não porque são coitadinhos a servir."