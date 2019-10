Allyson Felix. Mais medalhas do que Bolt e batalha ganha pelas mulheres

Foi no princípio do mês (2 de outubro) que Allyson Felix ganhou a sua 12ª medalha de ouro em campeonatos mundiais, batendo neste item o conhecido jamaicano Usain Bolt.

Doze medalhas, 10 meses depois de ser mãe.

Quando decidiu começar uma família, a atleta sabia que a sua carreira podia estar em risco. Mas não se conformou. Iniciou uma luta pelos direitos das mulheres atletas que decidem ser mães. E foi implacável.

Uma das batalhas foi com uma conhecida marca desportiva. Em 2018, a Nike queria pagar menos 70% à atleta por ter sido mãe. Depois de difíceis negociações, Allyson Felix ganhou a batalha, e não foi só no seu contrato. Em maio, a Nike anunciou que as atletas recém-mamãs não seria penalizadas no pagamento durante o primeiro ano de vida do bebé.

Em setembro, a marca decidiu dar um passo em frente e prolongou a medida aos 18 meses, contando com os oito meses antes da data prevista do parto.

Allyson Felix abriu caminho a outras mulheres atletas. No mesmo dia em que ganhou a 12ª medalha de ouro, Fraser-Pryce, da Jamaica, também ganhou uma medalha de ouro. E festejou com o seu filho de dois anos.