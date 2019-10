Singapura é o primeiro país a banir publicidade a bebidas com alto teor de açúcar

Singapura está prestes a tornar-se no primeiro país do mundo a proibir anúncios publicitários a bebidas prejudiciais à saúde com elevado teor de açúcar. A decisão surge no seguimento da chamada “guerra aos diabetes” declarada pelo país asiático.

De acordo com a "CNN", a proibição vai abranger todas as plataformas mediáticas como a imprensa, radiodifusão e online, explica Edwin Tong, Ministro de Estado Sénior do Ministério da Saúde da cidade.

Em conferência de imprensa, Tong avançou que a decisão foi tomada após uma “consulta pública” através de um questionário. Refrigerantes, sumos, iogurtes líquidos e café instantâneo serão afetados pelo novo regulamento.

O ministro acrescentou ainda que vai continuar a reunir e analisar feedback dos consumidores e da indústria durante os próximos meses, antes de anunciar mais detalhes sobre a implementação marcada para 2020.

Além da inibição da publicidade, o Governo anunciou que as bebidas açucaradas também serão obrigadas a exibir um rótulo nutricional na parte da frente das embalagens, com um código de cores que liste a qualidade nutricional e o teor de açúcar do produto em questão.

Edwin Tong disse que as duas medidas são apenas os primeiros passos nos esforços da cidade-estado no combate aos diabetes.

Duas outras propostas, incluindo a possibilidade de introduzir um imposto especial de consumo ou mesmo uma proibição total de bebidas com alto teor de açúcar, ainda estão "na ordem do dia".

"Pretendemos estudá-los com mais cuidado", acrescentou. "Queremos encontrar medidas que sejam sustentáveis a longo prazo, que moldem não apenas o comportamento de consumo do mercado, mas também o lado da oferta para impulsionar a reformulação".

Singapura tem vindo a enfrentar um envelhecimento crescente da sua população. A taxa de obesidade da cidade-estado tem aumentado desde os anos 90 e, de acordo com a International Diabetes Foundation, perto de 1 em cada 7 adultos da população tinham diabetes em 2017.

Em Portugal, a partir do presente mês de outubro, os produtos alimentares com mais açúcar, sal e gorduras e que mais aparecem na publicidade para crianças vão ter mais restrições.

A tabela que define o perfil dos alimentos e bebidas com publicidade dirigida a menores de 16 anos foi publicada em “Diário da República”.

O perfil nutricional surge no seguimento da lei aprovada em abril, destinada a restringir determinada publicidade dirigida a crianças. A lei então aprovada incumbia a Direção-Geral da Saúde de identificar os produtos alimentares com elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos 'trans'.

Os últimos números, lançados no verão, indicavam que cada português consumiu no ano passado 60 litros de refrigerantes, o que equivale a 3,3 quilogramas de açúcar, um valor menor do que no ano anterior, quando começou a ser aplicado o imposto sobre estas bebidas.