Prédio de sete andares desaba em Fortaleza. Há pelo menos um morto

Um prédio residencial de sete andares desabou, esta terça-feira, em Fortaleza, no Brasil. De acordo com "O Povo", um jornal brasileiro editado na cidade, o Corpo de Bombeiros já confirmou um morto e três feridos resgatados, na última atualização divulgada às 15h46 de Portugal continental. Porém, estima-se que o acidente tenha ocorrido com 10 a 15 pessoas no interior.