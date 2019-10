Prédio de sete andares desaba em Fortaleza. Há pelo menos dois mortos

Pelas 18h15 em Lisboa, as equipas de resgate estavam a tentar retirar mais duas pessoas dos escombros, ambas a manter contacto visual com os bombeiros. Os familiares de potenciais vítimas aponta, contudo, para 10 desaparecidos, avança a imprensa local.

No entanto, há suspeitas de que estariam entre 10 e 15 pessoas no interior do edifício à hora do acidente, cujas causas ainda não foram apuradas.

Um prédio residencial de sete andares desabou, esta terça-feira, em Fortaleza, no Brasil. De acordo com o site "G1" , o Corpo de Bombeiros confirmou, às 17h42 de Portugal continental, dois mortos e sete feridos resgatados, sendo um deles uma mulher de 60 anos e outro um jovem de 20 anos.

O edifício localiza-se no Bairro Dionísio Torres, considerado de classe média-alta. As ruas em volta foram evacuadas e algumas das pessoas que passavam no local aquando da derrocada sofreram ferimentos e tiveram de ser encaminhadas para o hospital. O desabamento ocorreu às 14h30 de Portugal continental (10h30 em Fortaleza).

Os bombeiros pediram aos moradores do bairro que abandonassem as casas, face ao risco de fugas de gás e de choques elétricos, devido aos cabos espalhados pela rua.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, "guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) atuam com equipes de resgate especializadas em estruturas colapsadas e cães farejadores, além de equipamentos como drones, utilizados na varredura da área, e uma plataforma mecânica que possibilita uma visão elevada e central de toda a estrutura".



A Câmara Municipal de Fortaleza pôs em marcha um plano de contingência, estando o Instituto Dr. José Frota, o maior hospital de urgências do estado do Ceará, preparado para receber as vítimas. O presidente da autarquia, Roberto Cláudio, foi acompanhar o resgate, enquanto o governador do estado, Camilo Santana, cancelou a sua agenda e está a caminho da cidade.

[notícia atualizada às 18h15]