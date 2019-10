Erdogan insiste em criar “corredor de segurança”, mas Rússia não permite

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, não desiste do seu objetivo de formar um “corredor de segurança” na fronteira entre a Síria e o seu país, apesar da entrada em cena de forças leais ao regime de Bashar al-Assad, que são apoiadas pela Rússia.

Depois de terem chegado a acordo com as Forças Democráticas da Síria, as forças leais ao regime começaram a entrar em várias cidades que anteriormente estavam nas mãos das milícias curdas e seus aliados cristãos e árabes, incluindo Kobani, que fica na fronteira com a Turquia, e Qamishli.

Para a Turquia prosseguir com o seu objetivo seria necessário expulsar as Forças Armadas Sírias, mas a Rússia já disse que não vai permitir que isso aconteça, deixando um aviso a Erdogan.

A entrada de forças sírias e russas – confirmada por Moscovo – segue-se à retirada em definitivo das forças norte-americanas da Síria, incluindo de uma base nos arredores de Kobani.

As tropas dos EUA terão coordenado a sua saída com a Rússia para que tudo corresse bem, levando Joshua Landis, analista no Centro de Estudos do Médio Oriente na Universidade do Oklahoma, e especialista no conflito na Síria, a comentar que os norte-americanos se tornaram agora efetivamente aliados do regime de Assad e dos russos na região.

“Os EUA podiam ter poupado a si próprios e à Síria oito anos de combates se se tivessem alinhado com Assad no início. Não teria conduzido à mesma situação em termos estratégicos? Centenas de milhares de mortes por quê? Um erro de cálculo?”, pergunta Landis no Twitter.