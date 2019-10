Aliança desafia partidos a pedirem repetição do voto nos círculos da emigração

A Aliança endereçou uma carta aos partidos que participaram nas legislativas de 06 de outubro, desafiando as 20 forças políticas a tomarem uma posição conjunta com o intuito de pedir a repetição da votação nos círculos da emigração.

Na missiva, à qual a agência Lusa teve acesso esta terça-feira, o partido liderado por Pedro Santana Lopes convida os partidos a participarem “numa tomada de posição” conjunta junto do Presidente da República e do Ministro da Administração Interna, “solicitando a repetição do ato eleitoral de forma a salvaguardar a posição de todos os portugueses que nele quiseram participar, estando recenseados nesses dois círculos [Europa e Fora da Europa] e não o puderam fazer”.

Para justificar esta medida, a Aliança refere que tem tido conhecimento de “casos de portugueses residentes nos países que integram os círculos eleitorais da Europa e Fora da Europa a quem foi vedado o direito de voto”, situações “das mais variadas espécies” e que “demonstram que, no mínimo, faltou cuidado, profissionalismo e respeito pelos cidadãos portugueses que vivem no estrangeiro”.

De acordo com o partido, as situações “mais graves” incluem casos em que os envelopes “demoraram um mês a chegar” ao eleitor, foram devolvidos ou encaminhados “para moradas erradas”, e até “casos de envelopes que chegaram mesmo depois do dia 06 de Outubro, data limite para o envio dos votos para Portugal”.

Em causa, aponta a Aliança, está por exemplo o facto de a indicação de que a carta está isenta de selo estar “em francês e português, línguas que não são faladas em todos os países do mundo”, ou os serviços de correio não terem conseguido processar os envios por falta da especificação da morada de destinatário e de remetente, “sendo as cartas devolvidas ao eleitor, em alguns casos, semanas depois e, como tal, já fora do prazo para poder ser retificado”.