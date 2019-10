Líder do campeonato anuncia renovação

O Famalicão anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Walterson por mais uma época. Na prática, o extremo brasileiro passa a estar ligado ao atual líder da Primeira Liga até ao verão de 2024.

"Estou muito contente por renovar contrato com o FC Famalicão. Foi o clube que me abriu as portas do futebol europeu e me permitiu festejar a subida logo no primeiro ano. Vou continuar a dar o máximo para elevar o nome do clube", afirmou Walterson aos meios de comunicação do clube.



Walterson, de 24 anos, ingressou no "Fama" na época passada, contribuindo de forma ativa para o regresso da equipa ao principal escalão do futebol português, ao apontar 11 golos em 34 jogos.

Esta temporada, realizou apenas 12 minutos numa partida da Taça da Liga diante do Sporting da Covilhã.

O Famalicão é o primeiro classificado do campeonato, com 19 pontos, mais um do que Benfica e FC Porto.