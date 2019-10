"Vai para casa, vai de férias" pode custar caro a Jesus

Jorge Jesus arrisca, num cenário extremo, uma suspensão de seis jogos pelas duras críticas à arbitragem do encontro entre Athletico Paranaense e Flamengo (0-2).

A possibilidade está a ser avançada, no Brasil, pelo portal UOL Esporte, que avança que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) abriu uma investigação às declarações prestadas pelo técnico português após a partida em causa, a contar para o Brasileirão.

"Sabíamos que jogo ia ser difícil pela qualidade do Athletico, pelas condições do sintético. Viemos preparados para jogar contra uma equipe, não contra duas. Estávamos preparados para o Athletico, mas não para o árbitro. Quem toma estas decisões tem que ser penalizado. Não pode tomar uma decisão e nem estar no campo para fazer outras asneiras. Não tem capacidade. Nem sei quem foi, mas não pode andar no VAR. Vai para casa, de férias", disparou "JJ", revoltado com a equipa de arbitragem chefiada por Bráulio da Silva Machado mas com especial incidência para o VAR, que anulou um penálti por suposta falta cometida sobre Lucas Silva.

O UOL Esporte explica, então, que Jesus pode ser acusado por "conduta contrária à disciplina ou à ética" e "ofensa à honra". Ao treinador português pode ser aplicada uma multa ou essa tal suspensão, que vai de um a seis desafios fora do banco.