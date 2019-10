Racismo. UEFA abre processos a Bulgária e Inglaterra

O Comité de Controlo e Disciplina da UEFA instaurou processos disciplinares às Federações de futebol da Bulgária e da Inglaterra, esta terça-feira, na sequência dos vários incidentes que marcaram a partida da noite de segunda-feira entre as duas seleções, em Sofia e que acabou com goleada britânica (0-6), para a fase de qualificação rumo ao Euro 2020.

A Federação Búlgara, principal visada e que viu já o seu presidente demitir-se, vai a investigação por quatro infrações. A mais grave de todas é a de comportamento racista, com saudações nazis e cânticos que levaram à interrupção do desafio por duas ocasiões, na primeira parte. Mas há mais: arremesso de objetos, interrupção de um hino nacional e repetições de lances no ecrã gigante do estádio.

A Federação Inglesa, por seu turno, terá de responder por perturbação durante os hinos nacionais e insuficiência de stewards a acompanhar os seus adeptos.

O Comité de Controlo e Disciplina da entidade que tutela o futebol europeu vai avaliar ambos os processos em data ainda a definir.