​Euro 2020. Espanha carimba apuramento, Seferovic relança Suíça

A Espanha selou, com dramatismo, a qualificação para a fase final do Euro 2020 e a República da Irlanda permitiu a aproximação da Suíça, com ajuda preciosa de um avançado do Benfica. É o balanço do último dia da jornada dupla desta data reservada ao apuramento para o campeonato da Europa.

Carimbo de Rodrigo ao cair do pano

Na Suécia, a precisar apenas de empatar para selar a qualificação no Grupo F, a "roja" esteve perto de adiar o objetivo e de somar a primeira derrota em cerca de um ano. Um golo caricato da autoria de Marcus Berg, aos 51', abriu o ativo para os nórdicos.

Mas aos 90'+1, Rodrigo, ex-jogador do Benfica, apontou o 1-1 final que qualificou os espanhóis, fazendo a sua equipa juntar-se à Ucrânia, Bélgica, Itália, Polónia e Rússia como seleções já com passaporte na mão.

Seferovic baralha e volta a dar

Já a Suíça, com Haris Seferovic a titular, fez residir na eficácia do avançado do Benfica o triunfo por 2-0 sobre a República da Irlanda. O ponta de lança marcou o primeiro golo na vitória sobre os irlandeses aos 16' da primeira parte. Já em período de compensação, Duffy, na própria baliza, fixou o resultado final.

Os helvéticos relançam, assim, a corrida por um lugar de via direta no Europeu do próximo ano.

Destaque, ainda, para o triunfo da Grécia sobre a Bósnia-Herzegovina (2-1), com Odysseas Vlachodimos, do Benfica, a ser suplente não-utilizado.

Confira, em baixo, todos os resultados da noite e classificações.





Euro 2020

Fase de Qualificação



Grupo D

Suíça 2-0 República da Irlanda

Gibraltar 2-3 Geórgia

Classificação

1 República da Irlanda 12 pontos

2 Dinamarca 12

3 Suíça 11

4 Geórgia 8

5 Gibraltar 0



Grupo F

Suécia 1-1 Espanha

Roménia 1-1 Noruega

Ilhas Faroé 1-0 Malta

Classificação

1 Espanha 20 pontos

2 Suécia 15

3 Roménia 14

4 Noruega 11

5 Malta 3

6 Ilhas Faroé 3



Grupo G

Israel 3-1 Letónia

Classificação

1 Polónia 19 pontos

2 Áustria 16

3 Eslovénia 11

4 Israel 11

5 Macedónia do Norte 11

6 Letónia 0



Grupo J

Finlândia 3-0 Arménia

Liechtenstein 0-5 Itália

Grécia 2-1 Bósnia-Herzegovina

Classificação

1 Itália 24 pontos

2 Finlândia 15

3 Arménia 10

4 Bósnia-Herzegovina 10

5 Grécia 8

6 Liechtenstein 2