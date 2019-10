Bulgária a ferro e fogo. Detenções no Conselho de Arbitragem

Cinco elementos do Conselho de Arbitragem da Federação Búlgara de Futebol foram detidos, esta terça-feira, na sequência de uma investigação policial que motivou buscas na sede do organismo, em Sofia.

Um dia depois do grave incidente de racismo que atingiu o jogo de qualificação para o Euro 2020, entre Bulgária e Inglaterra (0-6) e que levou mesmo à demissão do presidente federativo, o antigo guarda-redes do Belenenses, Borislav Mihaylov, novo escândalo bate à porta do futebol daquele país.

De acordo com o site "Gol", após duas horas de buscas da Direção Geral de Combate ao Crime Organizado (DGBOP), cinco elementos do Conselho de Arbitragem foram detidos, por suspeitas de corrupção e manipulação de resultados.