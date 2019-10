Bahrain de Hélio Sousa vence Irão

O Bahrain, seleção orientada pelo treinador português Hélio Sousa, venceu o Irão por 1-0, em jogo do grupo C da fase de qualificação da zona asiática para o Mundial 2022.

O golo que deu a vitória à seleção do Bahrain foi marcado por Mohamed Al-Hardan, aos 65', na execução de um penálti.

A equipa do antigo selecionador das camadas jovens de Portugal ascende ao segundo lugar do grupo C, com sete pontos, os mesmos do lraque, que lidera e mais um do que o Irão, enquanto as seleções de Hong Kong e Camboja ocupam os dois últimos lugares com um ponto somado.

São apurados para a terceira fase de apuramento para o Mundial 2022, que se disputa no Catar, os vencedores dos oito grupos de qualificação e os quatro melhores segundos classificados.