Seleção feminina "quer chegar aos mais alto patamar a nível mundial"

Mónica Jorge, diretora da FPF para o futebol feminino, é clara em relação aos objetivos para a modalidade: chegar ao mais alto patamar do futebol mundial. A seleção nacional ocupa, atualmente, o 31º lugar do "ranking" mundial da FIFA.

"A Federação tem uma visão clara. Queremos chegar aos mais altos patamares a nível mundial, onde já está a nossa seleção masculina. Com todo o mérito, queremos chegar lá. Temos o talento, agora temos de criar as bases e aumentar o número de praticantes", disse, em entevista no programa "As Três da Manhã".

O primeiro dérbi do campeonato português, entre o recém-promovido Benfica e Sporting, decorre já este sábado, às 17h00, no Estádio da Luz.